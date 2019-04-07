Лера Кудрявцева не смогла остаться до конца празднования на юбилее продюсера Иосифа Пригожина. Телеведущая покинула мероприятие одной из первых, что не осталось незамеченным.

Лера Кудрявцева не смогла остаться до конца празднования на юбилее продюсера Иосифа Пригожина. Телеведущая покинула мероприятие одной из первых, что не осталось незамеченным.На минувшей неделе одним из главных событий светской жизни Москвы стала вечеринка по случаю празднования 50-летия продюсера Иосифа Пригожина. Среди 500 приглашенных оказалась и телеведущая , но ее раний уход вызвал у многих вопросы.Супруга хоккеиста Игоря Макарова поспешила оправдаться. По ее словам, она теперь не может позволить себе долго оставаться на светских мероприятиях, поскольку всегда спешит домой."Я Иосифа очень люблю… Несмотря на то, что было очень много людей, как-то было все по-домашнему, по-семейному", – поделилась Лера в программе "Ты не поверишь". Уйти же рано ее заставила семимесячная дочка."Я же мать, мне домой", – заметила телеведущая.Лера Кудрявцева родила во второй раз в августе прошлого года. Для ее мужа малышка стала первым ребенком, а у Леры есть взрослый сын от брака с солистом группы "Ласковый май". 28-летний Жан в мае прошлого года стал отцом, теперь у телеведущей есть внук Лев.Ранее в СМИ появилась информация о том, что снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей. Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.