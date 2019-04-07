У спикера Совфеда Валентины Матвиенко врожденный дар дипломата, заявил министр МИД РФ Сергей Лавров в документальном фильме Валентина на телеканале Россия 1 журналистов ВГТРК Саиды Медведевой и Евгения Рожкова.

У спикера Совфеда Валентины Матвиенко врожденный дар дипломата, заявил министр МИД РФ Сергей Лавров в документальном фильме "Валентина" на телеканале "Россия 1" журналистов ВГТРК Саиды Медведевой и Евгения Рожкова.Лавров добавил, что у Валентины Ивановна закалка еще с советских времен, которая помогает ей в работе на руководящих постах. Министр назвал Матвиенко обаятельной, умной и эрудированной женщиной. В МИД она работала с 1991 по 1998 годы.7 апреля Валентине Матвиенко исполнилось 70 лет.Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя именинницу, тоже сказал много теплых слов. В своем твите он назвал Матвиенко большим политиком и дипломатом.Президент Белоруссии Александр Лукашенко Матвиенко по телефону. Кроме того, собеседники обсудили вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, передает РИА Новости.Глава Чечни Рамзан Кадыров написал ВК свое поздравление, отметив, что очень дорожит дружбой с Матвиенко.Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко, отметив, что она является единственным государственным деятелем — полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. И это высочайшая оценка ее работы, передает ТАСС.