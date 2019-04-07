Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.

Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи."Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды", — заявил Сарадж, слова которого приводит ТАСС.Он также призвал международное сообщество отказаться от поддержки военных действий фельдмаршала Хафтара. Как указал Сарадж, Хафтар предпринимает попытки превратить Ливию в военное государство. Для противостояния ему необходима всеобщая мобилизация, добавил премьер.Ранее в субботу Хафтар заявил, что бойцы Ливийской национальной армии захватили весь международный аэропорт Триполи. Они планируют использовать аэропорт как опорный пункт для атаки важных объектов в ливийской столице.