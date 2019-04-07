В Москве прошел матч 22 тура Российской премьер-лиги. Чемпион страны Локомотив принимал лидера – Зенит из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась вничью 1:1.

В Москве прошел матч 22 тура Российской премьер-лиги. Чемпион страны "Локомотив" принимал лидера – "Зенит" из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась вничью 1:1.Первый тайм прошел в упорной борьбе с минимумом острых моментов. И нулевая ничья стала закономерным промежуточным итогом. Соперники отложили выяснения отношений на вторую половину встречи.После перерыва у "Зенита" на полке появился ветеран команды Александр Анюков, а у "Локомотива" впервые после зимней паузы появился Маноэл Фернандес. Игра стала живее, и вскоре зрители увидели первый гол.На 54 минуте футболист "Локомотива" Ведран Чорлука нарушил правила недалеко от собственной штрафной. Защитник гостей Ярослав Ракицкий обвел стенку. Вратарь хозяев Гильерме Маринато дотянулся до мяча, но выручить "железнодорожников" не смог.Но "Локомотив" довольно быстро отыгрался – через 7 минут. Владислав Игнатьев нанес сильный удар по воротам Андрея Лунева. Мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси отскочил в ворота – 1:1. Обе команды пытались изменить счет. Гости были несколько ближе к успеху. Снова Ракицкий бил штрафной, но Гильерме овладел мячом.В итоге ничья 1:1. "Зенит" с 45 очками остался на первом месте. У "Локомотива" 39 очков и четвертая позиция.