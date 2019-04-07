Связан ли депутат Бундестага от правопопулистской немецкой Альтернативы для Германии (АдГ) Маркус Фронмайер с Россией, выясняет Совет старейшин парламента ФРГ.

Связан ли депутат Бундестага от правопопулистской немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер с Россией, выясняет Совет старейшин парламента ФРГ.Ранее международные СМИ опубликовали расследование, согласно которому Россия пыталась влиять на немецких политиков (особенно из АдГ) для дестабилизации Евросоюза и продавливания своих интересов. Якобы программный документ был направлен емайлом на почту одному из высокопоставленных чиновников из российского правительства. Кандидатом от АдГ в Бундестаг предлагалось поддержать Фронмайера, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось о завершении расследования о связи американского президента Дональда Трампа с Россией. Доклад американского спецрокурора Роберта Мюллера гласит, что никакого сговора найдено не было. За два года, которые велось расследование, было потрачено 35 миллионов долларов налогоплательщиков.