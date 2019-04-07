Министр культуры России Владимир Мединский уверен, что никаких нарушений в фильме Братство режиссера Павла Лунгина нет, хотя сам он картину еще не посмотрел.

Министр культуры России Владимир Мединский уверен, что никаких нарушений в фильме "Братство" режиссера Павла Лунгина нет, хотя сам он картину еще не посмотрел."Если фильм соответствует требованиям закона, значит, выйдет 9 мая", — приводит слова Мединского РИА Новости.Чиновник рассказал, что, прежде чем выдать фильму прокатное удостоверение, его отсматривает соответствующий отдел Минкультуры. Если его сотрудникам кажется, что есть нарушение закона, они показывают картину экспертному совету.Как сообщила директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова, что создатели фильма "Братство" обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения и что решение будет принято в течение двух недель.Ранее сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, предложил комитету палаты по образованию, науке и культуре обсудить вопрос о возможности запрета выхода "Братства" в прокат. Морозова возмутило, что, по сюжету картины, подвиг российских военных в Афганистане "просто растворился в показанных воинских преступлениях". Он отметил, что на фильме "Братство" нельзя воспитывать чувство патриотизма.Закрытый предпремьерный показ фильма Лунгина "Братство" прошел в Москве в в феврале. Сам Лунгин сказал, что снял совершенно новое для себя кино — так называемый непарадный героизм.