Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что не может ручаться за достоверность результатов анализов президента Петра Порошенко и его соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что не может ручаться за достоверность результатов анализов президента Петра Порошенко и его соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского.Лучшим местом, где можно сдать анализы и определить, злоупотребляет ли человек спиртным или принимает наркотики, она назвала национальный антидопинговый центр. По словам Супрун, это единственная лаборатория на Украине, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета."То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было", — приводит слова и.о. главы украинского Минздрава РИА Новости.Она добавила, что, руководствуясь анализами крови и мочи, можно говорить об употреблении каких-либо веществ, только если это произошло не позднее, чем за неделю до сдачи анализов.Ранее Зеленский принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве после медицинского обследования на предмет наличия в крови кандидатов алкоголя и наркотиков. Утром в пятницу, 5 апреля, Порошенко и Зеленский сдали анализы, но в разных лабораториях.Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты не обманывать народ. Он пояснил, что выложить анализы крови или мочи через два часа нереально, для определения наркотиков и алкоголя требуется 48. И он знает, о чем говорит, потому что за 30 лет сдал сотни этих анализов. Поэтому анализы кандидатов просто смешны, считает Кличко.