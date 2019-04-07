В Московском регионе на 8 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за резкого усиления ветра. Между тем пресс-служба московского центра организации дорожного движения предупредила о серьезных пробках, которые могут возникнуть на юго-востоке столицы из-за закрытых станций метро.

В Московском регионе на понедельник, 8 апреля, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за резкого усиления ветра.По прогнозам синоптиков, в этот день в Москве и Подмосковье будет будет облачно, ожидается небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 9-11 градусов, в области — до 8-13 градусов.Между тем пресс-служба московского центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредила о серьезных пробках, которые могут возникнуть на юго-востоке столицы из-за закрытых станций метро Таганско-Краснопресненской линии. Серьезные осложнения дорожной ситуации ожидаются в начале будущей рабочей недели, пишет РИА Новости.Московских автомобилистов попросили по возможности отказаться от поездок на личных машинах в район закрытых станций, пользоваться общественным транспортом или заранее ознакомиться с ограничениями движения и выбирать маршруты объезда.Ранее сообщалось о закрытии участка фиолетовой ветки метрополитена в период с 6 по 10 апреля включительно. Пассажиров в эти дни будут перевозить автобусы компенсационных маршрутов. Для них будут работать выделенные полосы, выезд на которые будет разрешен только городскому транспорту.