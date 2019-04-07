В номере одного из отелей на северо-западе Москвы произошло ЧП: мужчина убил свою подругу, а потом попытался покончить с собой.

В номере одного из отелей на северо-западе Москвы произошло ЧП: мужчина убил свою подругу, а потом попытался покончить с собой.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, мужчина и женщина поссорились, и в ходе ссоры он ее задушил. Затем он, видимо, испугался того, что произошло, и попытался совершить самоубийство.Однако, по словам источника, мужчина не смог осуществить задуманное и остался жив. В итоге его задержали.