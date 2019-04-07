Полиция города Днепра расследует обстоятельства убийства, произошедшего утром в минувшую субботу – правоохранители утверждают, что двое злоумышленников расправились с мужчиной, избив и сбросив его с моста, ради того, чтобы снять видео.

В Сети опубликовано видео последних секунд жизни жертвы жестокого и бессмысленного нападения, произошедшего около 6 часов утра в минувшую субботу, 6 апреля, в городе Днепре на Украине.По предварительным данным, двое подозреваемых 23 и 26 лет от роду, атаковали мужчину на мосту около Сичеславской набережной. Они избили потерпевшего, после чего сбросили его в воду.Пострадавший не сумел самостоятельно выбраться из реки и утонул.Очевидцы расправы скрутили злоумышленников и передали их сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место преступления.Через некоторое время первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин разместил на своей странице в Facebook запись, сделанную одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять это видео.Местные СМИ уточняют, что после задержания от убийц исходил сильный запах алкоголя, а сами они заявили, что не осознают происходящее.Стражи порядка продолжают расследование инцидента.