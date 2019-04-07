В эфире немецкого телеканала ведущий со всей серьезностью заявил, что Россия вторглась в Евросоюз. Потом он объяснил, что таким образом просто пытался привлечь внимание аудитории к российской угрозе, а также ценностям Североатлантического альянса. Насколько успешно он справился с этой задачей, и как его выходку комментируют в Москве?

В эфире немецкого телеканала ведущий со всей серьезностью заявил, что Россия вторглась в Евросоюз. Потом он объяснил, что таким образом просто пытался привлечь внимание аудитории к российской угрозе, а также ценностям Североатлантического альянса. Насколько успешно он справился с этой задачей, и как его выходку комментируют в Москве?Российские военные вторглись на территорию Эстонии – такое заявление, включив телевизор, услышали зрители немецкого канала ZDF.- Добрый вечер! Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда.Телеведущий Клаус Клебер поспешил успокоить испуганных немцев: никакого вторжения не было. Это просто прием: мол, с помощью таких метафор он лишь хочет показать роль НАТО, которая, по его мнению, обеспечивает мир в Европе."Не волнуйтесь. Это не так. Это всего лишь образ, но вполне реалистичный. Так должен был бы выглядеть ответ НАТО на нападение на территорию страны-члена Альянса. Проблема на сегодняшний день — в том, что единство альянса к его 70-летию кажется наиболее хрупким за всю его историю", — заявил журналист.Реакция телезрителей не заставила себя ждать. Они, похоже, не оценили замысел журналиста.- Клаус Клебер, давно я не испытывал такого шока!- Мне кажется, ведущий только что начавшейся программы Heute Journal ужасен. Что это вообще значит?В России тоже отреагировали на выходку Клебера. Сенатор Алексей Пушков назвал это заявление "атакой на мозг", цель которой – демонизировать Россию и подыграть НАТО."Прозвучавшее объявление о мнимом вторжении России в Эстонию на немецком телевидении – это типичная информационная провокация, инсценировка, имеющая определенные политические цели, — говорит Пушков. — Смысл очень понятен: надо демонизировать Россию, показать необходимость и высокую ценность НАТО для европейских стран. А поскольку у России нет агрессивных намерений по отношению к соседним государствам, и Россия не собирается вторгаться ни в Эстонию, ни в Польшу, ни куда бы то ни было – и это в НАТО хорошо знают, я думаю, это хорошо знают и в европейских СМИ, — то нужно такую мотивацию придумать. Так что это атака на мозг европейского потребителя информации в духе современной информационной войны".В посольстве России в США напомнили Клеберу о настоящем вторжении, но только немецких войск и в 1941 году. А в российской дипмиссии в Канаде назвали высказывание ведущего возмутительным и оскорбляющим память миллионов советских граждан, ставших жертвами нацистов.Стоит добавить, что ZDF не в первый раз ловят на публикации материалов сомнительного характера. Так, в одном из фильмов про Россию утверждалось, что Европу под видом беженцев заполняют российские агенты.Что касается самого Клебера, который, к слову, является членом американского аналитического центра Aspen Institute, то даже немецкие СМИ не раз критиковали его за нежурналистское поведение. Так, Frankfurter Allgemeine назвала инквизицией интервью, которое он брал у исполнительного директора концерна Siemens Джо Кэзера. Клебер в течение пяти минут требовал от бизнесмена объяснений, почему тот вопреки санкциям ездил в Россию.- Ваш визит в Россию – это шаг против всего того, что предпринимают против России Меркель, Обама, НАТО, ЕС. Для этого должны быть конкретные причины.Похоже, журналистский прием не удался, и задумку Клебера о якобы российском вторжении не оценили ни на его родине, ни за границей.