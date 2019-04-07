Вокалист перенес запланированные концерты. Валерий Леонтьев
пожаловался на плохое самочувствие.
Вокалист перенес запланированные концерты. Валерий Леонтьев
пожаловался на плохое самочувствие.
Артист самостоятельно оповестил зрителей об изменении
графика выступлений. Валерий Леонтьев опубликовал объявление в личном Instagram.
"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел
и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – я
вернусь. 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске", – написал
исполнитель.
Ниже вокалист отметил, что в его доме меда и малины в
достатке, намекая тем самым, что слег с простудой. Точный диагноз Леонтьев озвучивать не
стал. Поклонники выразили обеспокоенность состоянием здоровья любимца, они
пожелали ему скорейшего выздоровления.
"Валерий Яковлевич! Держитесь! Храни Вас Господь. Привет из
Петербурга! 🌹❤🙏🏼(здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)",
"Выздоравливайте скорее🙏🙏🙏❤","Скорейшего выздоровления, Валерий Яковлевич! Каждую минуту думаем
о Вас! Пусть наша любовь укроет Вас от болезней и невзгод!❤", – молились фанаты о выздоровлении звезды.
Напомним, 19 марта, отпраздновал 70-летие.
В честь юбилея исполнитель запланировал большой гастрольный тур с громким
названием "Я вернусь". В одном из интервью артист уверил зрителей, что музыкальную
карьеру завершать не планирует. Меж тем супруга певца Людмила в 2018 году
уговаривала его прекратить выступления. Жена беспокоилась о здоровье любимого.
Однако на уговоры избранницы не поддался.