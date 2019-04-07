Вокалист перенес запланированные концерты. Валерий Леонтьев пожаловался на плохое самочувствие.

Вокалист перенес запланированные концерты. Валерий Леонтьевпожаловался на плохое самочувствие.Артист самостоятельно оповестил зрителей об измененииграфика выступлений. Валерий Леонтьев опубликовал объявление в личном Instagram."Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболели поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – явернусь. 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске", – написалисполнитель.Ниже вокалист отметил, что в его доме меда и малины вдостатке, намекая тем самым, что слег с простудой. Точный диагноз Леонтьев озвучивать нестал. Поклонники выразили обеспокоенность состоянием здоровья любимца, онипожелали ему скорейшего выздоровления."Валерий Яковлевич! Держитесь! Храни Вас Господь. Привет изПетербурга! 🌹❤🙏🏼(здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)","Выздоравливайте скорее🙏🙏🙏❤","Скорейшего выздоровления, Валерий Яковлевич! Каждую минуту думаемо Вас! Пусть наша любовь укроет Вас от болезней и невзгод!❤", – молились фанаты о выздоровлении звезды.Напомним, 19 марта, отпраздновал 70-летие.В честь юбилея исполнитель запланировал большой гастрольный тур с громкимназванием "Я вернусь". В одном из интервью артист уверил зрителей, что музыкальнуюкарьеру завершать не планирует. Меж тем супруга певца Людмила в 2018 годууговаривала его прекратить выступления. Жена беспокоилась о здоровье любимого.Однако на уговоры избранницы не поддался.