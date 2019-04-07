Блоку НАТО исполнилось 70 лет. Как оценить результат? В НАТО говорят, что это самый успешный альянс в истории человечества. А мне представляется, что это самый неэффективный альянс, который можно себе только представить.

Блоку НАТО исполнилось 70 лет. Как оценить результат? В НАТО говорят, что это самый успешный альянс в истории человечества. А мне представляется, что это самый неэффективный альянс, который можно себе только представить. Но где в таком случае критерии оценки?Как по мне, так правомерно было бы здесь применить чеканную формулу Александра Сергеевича Пушкина из письма другу Бестужеву. Известна у нас каждому со школьной скамьи. Неубиваемая классика: "Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным".Собственно, так и с НАТО. Блок НАТО должно судить по законам, им самим над собою признанным. А как же еще? Вот заявляет по случаю юбилея постпред США при НАТО неувядаемая блондинка Кей Бейли Хатчисон, что Североатлантический договор "защищает Европу и Северную Америку от российской агрессии". Отлично. И уж если оценить с этих позиций, то кого НАТО за 70 лет реально защитила? И от какой конкретно российской агрессии?Да и смешно. Суммарный бюджет НАТО — под триллион долларов в год. Это в двадцать раз больше военного бюджета России. Представляете себе пропорции? То есть НАТО тратит в двадцать с лишним раз больше, чем Россия, на противодействие России, и все еще говорит о российской военной угрозе. Это можно назвать эффективностью? Ну, так, если честно? Ведь несоразмерно.Была бы НАТО в частных руках, то владелец уж точно бы задался вопросом, сколь эффективны траты на противодействие российской угрозе, если военные расходы двух сторон столь несоразмерны?В таком случае невольно думаешь, что заявленные цели НАТО — защита от агрессивной России — отличаются от реальных. И тогда аналогия с частной коммерческой фирмой уже работает. НАТО не механизм противодействия агрессивной России, а машина по выкачиванию денег из союзников на покупку американского оружия. Это раз. Способ управлять рынком с помощью военной дисциплины. Тогда — да. Эффективность можно признать.Все, разве что кроме Турции, исправно покупают американское оружие. Это первое. Второе: НАТО — механизм единомыслия через парадокс от обратного: если мы тратим столь огромные деньги, то угроза велика. Мы же не идиоты тратить столь огромные деньги. Не идиоты мы. Вот, собственно, аргументация.Обогащается и тем, что в НАТО еще обвиняют Россию в приближении к границам НАТО. Это потому, что Россия действительно на своей территории создает военный противовес тому, что мы называем расширением НАТО. Да, это так. Но мы — в своем праве и в своих границах. Если же посмотреть, как в нашу сторону расползалась организация Североатлантического договора, то будет ясно, кто к кому заявляется на порог.Изначально — в 1949-м — НАТО учредили 12 стран. Кроме США это Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция. В 1952 году добавляются Греция и Турция. В 1955-м — Германия. В 1982-м — Испания.В 1990 году в обмен на согласие по воссоединению Германии Кремль получает обещание не расширять НАТО на Восток. Однако не прошло и десяти лет, как в 1999-м в НАТО вступают Венгрия, Польша и Чехия — так называемое, "четвертое расширение" НАТО. А в 2004-м следует уже и пятое — в блок вступают Болгария, Румыния, Словакия и еще Латвия, Литва, Словения и Эстония. 2008 год – шестое расширение Альянса — Хорватия и Албания.В 2014-м США и НАТО уже, было, разинули рот на Севастополь, но крымчане проголосовали против.2017 год — Черногория становится 29-м членом НАТО. На очереди — Македония, Босния и Герцеговина, Грузия. А совсем недавно Трамп предложил вступить в НАТО и Бразилии. Вот, собственно, картина в динамике.Из совместных военных операций блока — позорная бомбежка Югославии в 1999-м. Уже в XXI веке — бесславные действия в Афганистане. А позже — разорение Ливии. Стыдоба!Но есть и движение внутри Альянса. Оно существенно для понимания сути происходящего. Приоритетными в военном смысле для США становятся именно восточноевропейские страны НАТО. Если раньше основными союзниками по блоку были Германия и Франция, то теперь — нет. Макрон мечтает о европейской армии без США. Меркель в Германии прижимиста по деньгам, неуступчива в переговорах, не готова к участию в зарубежных авантюрах блока, не желает размещать у себя новое американское оружие и вообще говорит, что Германии пора встать на свои ножки.Зато есть Польша и еще незабытая концепция Пилсудского — Междуморье. Если упрощенно, то это группа стран между Россией и Германией, между Черным морем и Балтикой, которую нужно сформировать как единую общность в противовес и России, и Старой Европе.И когда мы сегодня представляем себе трансатлантическую ось, то это прежде всего ось между США с одной стороны и Румынией и Польшей — с другой. Именно в этих странах США размещают свои пусковые установки для ракет ПРО и средней дальности. Именно здесь создаются предварительные запасы вооружений. Именно здесь все чаще идут и военные маневры.Разумеется, в Междуморье участвует Прибалтика. Мечта — заграбастать сюда Молдавию и Украину. Не случайно в канун 70-летия НАТО блок активизировал воздушную разведку у наших черноморских берегов и отправил в Черное море целую эскадру, как это говорится, для обеспечения свободы судоходства Украине. Понятно, что имеются в виду новые провокации в Керченском проливе, на которые НАТО поощряет киевские власти. Как бы не в канун второго тура президентских выборов, чтобы помочь Петру Порошенко. Не хочется об этом думать.Во всяком случае из Москвы по этому поводу все предупреждения уже прозвучали. Решительными в адрес НАТО были слова главы Комитета Госдумы по обороне генерала Шаманова. "Сколько бы они своих "корыт" нам под нос ни совали, у нас сегодня создана самодостаточная группировка обороны по нанесению неприемлемого ущерба любым группам кораблей, которые появятся в непосредственной близости от наших границ", — заявил он.