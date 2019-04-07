На телеканале Россия 1 - продолжение музыкального шоу Ну-ка, все вместе!, где участникам для признания важен не только голос, но и харизма. Кто будет очаровывать целую сотню членов жюри на этот раз?

На телеканале "Россия 1" — продолжение музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!", где участникам для признания важен не только голос, но и харизма. Кто будет очаровывать целую сотню членов жюри на этот раз?Они зажигают так, что не потушишь. Участники нового шоу "Ну-ка, все вместе!" своим талантом поднимают стены! "Ну-ка, все вместе!" — беспрецедентное шоу на отечественном телевидении. Сразу сто человек жюри — такого еще никогда не было — и все эти сто человек имеют прямое отношение к миру музыки."Я в перерыве вышел на сцену. Когда перед тобой столько глаз, мандраж еще тот. Я бы не решился. Мне уже 43, я в жюри лучше посижу", — признался Шура, певец, член жюри шоу.Каждое выступление на этой сцене — настоящий экзамен даже не перед сотней экспертов — перед всей страной."Главная фишка — это круто петь от всей души, от всего сердца, искреннее и естественно, не притворяться. Тогда можно "зацепить" контакт", — считает Флора Бичахчан, участница шоу.С кем споют миллионы телезрителей?"Это шоу сделано прежде всего для того, чтобы люди, которые будут сидеть у экранов телевизоров, также принимали участие, подпевали. Песни, которые будут звучать в этом шоу, — это абсолютно любимые песни всей страной, и слова их известны. То есть это народное шоу", — подчеркнул певец Сергей Лазарев.Для кого из конкурсантов на шоу загорится такой желанный желтый, а по сути зеленый цвет на большую эстраду, кому удастся спеть на все сто?"Никому еще не удалось заработать сто баллов, самое большое было 98 , но на самом деле все непредсказуемо. Мой любимый момент шоу, когда происходит вокальная дуэль и человек, который набрал до этого столько баллов, вдруг оказывается аутсайдером, а выбирают совершенно другого", — рассказал Николай Басков, ведущий шоу.Окунутся в мир хорошей музыки, открыть харизматичных и энергичных молодых исполнителей и увидеть хорошо знакомых артистов, кумиров прошлого и настоящего теперь можно в одном шоу и только на канале "Россия 1".Смотрите "Ну-ка, все вместе!" 6 апреля в 20:45.