Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.О том, что Гордеев написал заявление об отставке, написал депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский в своем Facebook. Он также выложил фотографию этого заявления, написанного 5 апреля.Решение губернатора Спиваковский назвал сложным и мужественным, а также очень личным. По его словам, Гордеев сделал это ради общественного спокойствия и "ради Украины". Но при этом депутат оговорился, что окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Украины.Екатерина Гандзюк была общественной активисткой, она занималась разоблачением преступных и коррупционных схем представителей власти Херсонской области, а также силовых структур. 31 июля 2018 года неизвестный облил Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя два месяца скончалась в больнице в Киеве. В причастности к ее убийству активисты подозревают Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, который был временно отстранен от должности. Всего по делу Гандзюк полиция задержала пять подозреваемых.