К Международному дню супа эксперты одного из производителей онлайн-касс подсчитали стоимость тарелки борща, приготовленного дома и на предприятиях общепита в разных регионах России. Для анализа использовались данные с более чем 150 тысяч смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли, ресторанах, кафе и столовых в разных городах.

К Международному дню супа эксперты одного из производителей онлайн-касс подсчитали стоимость тарелки борща, приготовленного дома и на предприятиях общепита в разных регионах России. Для анализа использовались данные с более чем 150 тысяч смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли, ресторанах, кафе и столовых в разных городах.За основу взяли следующий набор ингредиентов для приготовления трех литров супа: 500 граммов говядины, 250 граммов свежей капусты, три средних картофелины (200 граммов), две средних свеклы (200 граммов), одна средняя морковь (100 граммов), одна средняя луковица (75 граммов), одна столовая ложка томатной пасты или один небольшой помидор, растительное масло, два зубчика чеснока и 15 граммов сметаны.Как выяснилось, дороже всего домашний борщ обходится сахалинцам, а дешевле всего — жителям Пензы, передает РИА Новости. Тарелка борща объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны на Сахалине стоит 45 рублей, тогда как в Пензе — всего 19,5 рубля. Жителю Москвы тарелка борща обойдется в 31,2 рубля, жителю Петербурга в 25,3 рубля, а ее стоимость в среднем по России составляет 25 рублей.В Москве в заведениях общественного питания, включая столовые, тарелка борща в среднем стоит 84 рубля, в Петербурге — 68 рублей, а в среднем по России — 67 рублей. Самый дешевый борщ в точках общепита — в Кировской области, где порция стоит 40 рублей, а самый дорогой — в Калининградской области: 92,5 рубля.Международный день супа отмечается 5 апреля. В этом году диетологи рассказали россиянам о наиболее и наименее полезных супах. Самым полезным признан овощной вегетарианский суп.Суп, по мнению врачей, является источником питательных веществ, составляющих основу пирамиды питания, – белков, жиров и углеводов. Первое блюдо на 50-60 процентов состоит из жидкости, а его энергетическая ценность относительно невысока.Насыщение организма за счет жидкости происходит достаточно быстро — это полезно для тех, кто следит за своим весом. Рекомендуется есть суп каждый день на обед — лучше теплым, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы.