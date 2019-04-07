Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в непростую ситуацию. Шефство над 65-летним Батькой взяли профессионалы из Австрии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в непростую ситуацию. Шефство над 65-летним Батькой взяли профессионалы из Австрии.В конце марта Лукашенко встречался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Заявления главы австрийского правительства были крайне настораживающими. Курц похвалил Батьку за стремление Белоруссии сблизиться с Евросоюзом и пригласил его посетить Вену в ближайшие полгода.Визит австрийского канцлера в Минск – совсем не дежурное мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Лукашенко последнее время сделал ряд заявлений о сближении с Западом, а встреча с Курцем – важный фрагмент в новой, прозападной геополитической доктрине Минска.Несмотря на снижение товарооборота между двумя странами, белорусское руководство фактически попало в зависимость от Вены, утверждает Telegram-канал "Бульба престолов". "Австрия курирует вовлечение Лукашенко в проекты ЕС, неофициально поддерживает дерусификацию и саботаж Беларусью интеграционных проектов России", – пишут авторы.С 2014 года, с момента воссоединения с Крымом и начала войны на востоке Украины, влияние России в Белоруссии сильно снизилось. У Москвы есть несколько вариантов, как переломить ситуацию и предотвратить окончательный уход на Запад, отмечает "Бульба престолов".По мнению авторов, необходим приход к власти в Минске более договороспособного руководство и нейтрализация националистов. "Реализация налогового маневра и других мер, направленных на сжатие белорусской экономики до величин, при которых немецкие и австрийские ФПГ (финансово-промышленные группы. – Прим.ред) потеряют всякий интерес к вовлечению Беларуси в проекты ЕС", – полагает "Бульба престолов".Кроме того, уверены авторы, российский МИД должен четко указать Германии и Австрии на недопустимость вмешательства в дела постсоветских республик. По мнению экспертов канала, это поможет повернуть вспять начавшийся при Лукашенко процесс отрыва Белоруссии от России.В феврале на переговорах с чиновниками Евросоюза призвал сделать ЕС главным торговым партнером Минска. После этого премьер-министр братской республики Сергей Румас заявил о необходимости скорейшего упрощения визового режима.