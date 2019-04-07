Несостоявшееся убийство: посетитель кафе в Бразилии получил две пули из пистолета, а его обидчика от расправы спасло только своевременное появление сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место преступления.

Камера наблюдения запечатлела попытку убийства мужчины в кафе, расположенном в бразильском городе Натал в штате Риу-Гранди-ду-Норти на востоке страны. Инцидент произошел в минувшую среду, 3 апреля, однако видео появилось только сейчас.На записи видно, как злоумышленник, вошедший в заведение общепита, уверенно подошел к столику, за которым находилось три человека, и практически в упор начал стрелять из пистолета в одного из них.Дальнейшие события приняли неожиданный оборот – спутники, а по совместительству, и — родственники пострадавшего, перешли в контратаку, обезоружили и повалили на пол нападавшего, после чего принялись избивать его руками, ногами и подручными предметами.Как сообщают местные СМИ, расправу предотвратили полицейские, прибывшие на место нападения.Пострадавший получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.Мотивы, побудившие стрелка взяться за оружие, не уточняются. Известно, что он задержан и с ним работают сотрудники правоохранительных органов.