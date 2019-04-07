У России вызывает самую глубокую озабоченность некая сделка века по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США. Об этом заявил на пресс-конференции в Аммане министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе переговоров российского министра с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади много внимания уделялось перспективам ближневосточного урегулирования.

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США. Об этом заявил на пресс-конференции в Аммане министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам российского министра, в ходе его переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади много внимания уделялось перспективам ближневосточного урегулирования. Россию тревожит происходящее в регионе в целом и на палестинских территориях в частности, передает РИА Новости.Москва напоминает о необходимости полностью придерживаться международно-правовой базы, сформированной международным сообществом в виде резолюции Совбеза ООН и Арабской мирной инициативы, и видит решение вопроса только на двухгосударственной основе, так как "иные односторонние действия не доведут до добра", заявил Лавров. Решения же США по Иерусалиму и Голанским высотам, отметил он, носят нелегитимный дестабилизирующий характер.Также Москва призывает США прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, отметил Лавров. Это, по его мнению, самое простое и эффективное решение для содействия выходу беженцев из Рукбана. США, по его словам, начинают говорить о готовности обсуждать вопрос расформирования лагеря, но, по ощущениям Лаврова, делают это неискренне, так как в их понимании "Рукбан" — "повод сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии".Айман ас-Сафади назвал политическое решение кризиса в Сирии приоритетом для Иордании, добавив, что справедливое и политическое урегулирование сирийского конфликта невозможно обеспечить без российско-американского согласия и согласия международного сообщества. Министры иностранных дел России и Иордании надеются, что Сирия вернется в арабскую семью сильным государством, отметил ас-Сафади.Глава МИД Иордании также выразил надежду, что американская "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, детали которой пока не известны, не приведет к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, передает ТАСС. Единственный путь палестино-израильского урегулирования — прекращение оккупации и восстановление всех прав палестинского народа, в первую очередь создание государства со столицей в Восточном Иерусалиме, напомнил позицию Аммана Айман ас-Сафади.