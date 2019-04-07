Президент США Дональд Трамп считает, что члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют информацию СМИ. Команду Мюллера он назвал 13 ненавистниками Трампа, а мейнстримовые СМИ — посмешищем.

Президент США Дональд Трамп считает, что члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводил расследование относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, незаконно предоставляют информацию СМИ.Команду Мюллера он назвал "13 ненавистниками Трампа". Нелестно отозвался американский лидер и о самих СМИ. "Источники больше не имеют значения для наших коррумпированных и нечестных мейнстримовых СМИ, они — посмешище!", — написал Трамп в своем Twitter.Генпрокурор США Уильям Барр в конце марта обнародовал выводы расследования Мюллера. Команде спецпрокурора не удалось выявить доказательств сговора членов предвыборного штаба Трампа с представителями РФ.Ранее президент США также назвал обманом продолжающиеся попытки представителей Демократической партии обвинить его в сговоре с Россией. Накануне Трамп признался, что еще не прочитал доклад Мюллера полностью, но ознакомился с его выводами. Никакого сговора с Россией перед выборами 2016 года не было, резюмировал он.