Пенсионный фонд России с помощью онлайн-сервиса обеспечил работающим россиянам возможность узнать полную сумму будущей пенсии.

Пенсионный фонд России с помощью онлайн-сервиса обеспечил работающим россиянам возможность узнать полную сумму будущей пенсии. Как рассказали "Российской газете" в ПФР, в личном кабинете пенсионера при расчете пенсии учитываются как текущий показатель, так размер пенсии с учетом индексации при увольнении.В ПФР напомнили, что пенсионные выплаты пересчитываются 1 августа каждого года при условии получения взносов от работодателя. Так же после увольнения пенсионеру проиндексируют пенсию в течении нескольких месяцев, а не сразу.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.