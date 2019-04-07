В селе Королевка Житомирской области неизвестные разграбили Свято-Николаевский храм.

В селе Королевка Житомирской области неизвестные разграбили Свято-Николаевский храм. Как сообщили ТАСС в канонической Украинской православной церкви, настоятель Александр Гаращук вызвал полицию и написал заявление.Святотатцы попал в храм, разбив окно. Они осквернили алтарь, разбросали книги, украли деньги, "вино для евхаристии и два копия". Преступление совершено в канун праздника Благовещения, отметили в УПЦ.На Украине постоянно происходят захваты храмов канонической УПЦ сторонниками недавно образованной раскольнической Православной церкви Украины.