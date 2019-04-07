Злоумышленники в ночное время, воспользовались моментом, пока за их действиями никто не наблюдает, похитили электропривод с целью дальнейшей реализации...

Оперативники ОМВД России по району Останкинский задержали 20-ти и 21-го летних приезжих, подозреваемых в краже.В территориальный отдел полиции обратился представитель одной из столичных организаций о краже оборудования. Заявитель сообщил, что неизвестные в одном из домов Новомосковской улицы, путём взлома тайно похитили из тепловой камеры электропривод.Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых у одного из домов проспекта Мира. Ими оказались двое приезжих. Похищенное было изъято.Установлено, что злоумышленники в ночное время, воспользовались моментом, пока за их действиями никто не наблюдает, похитили электропривод с целью дальнейшей реализации.По данному факту следствием ОМВД России по району Останкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29