Варшава собирается выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны. Сумму репараций депутат от правящей в Польше партии Закон и справедливость Януш Шевчак оценил в 900 миллиардов долларов.

Варшава собирается выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны. Сумму репараций депутат от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак оценил в 900 миллиардов долларов.В интервью порталу wPolityce.pl парламентарий назвал позором то, что "очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами" в течение последних 30 лет игнорировался. Тем более удивительным Шевчак считает отношение политиков ФРГ, которые "поучают поляков в вопросах верховенства закона". Речь идет о сокращении дотаций со стороны Евросоюза для стран, нарушающих принципы верховенства права, передает РИА Новости.Польша будет последовательно идти к получению репараций, добавил он, а Германия до погашения долга перед Польшей за Вторую мировую войну "должна сохранять исключительную сдержанность" в том, что касается нападок на польское правительство. Окончательный отчет парламентская комиссия по вопросам репараций должна представить до окончания полномочий текущего состава парламента — то есть, не позднее осени 2019 года.Тему репараций в Польше начали обсуждать с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил: его страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. В Берлине не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций, напоминает ТАСС.В Варшаве же утверждают: соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР, к тому же оно касалось только уже не существующих ГДР и Польской Народной Республики. К тому же сама ПНР, по мнению местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть