Известный актер вмешался в конфликт теледив. Станислав
Садальский высказался по поводу ссоры ведущей Ксении Собчак и Балерины
Анастасии Волочковой.
Известный актер вмешался в конфликт теледив. Станислав
Садальский высказался по поводу ссоры ведущей Ксении Собчак и Балерины
Анастасии Волочковой.
В личном Instagram артист написал, что посмотрел последний
выпуск "Осторожно, Собчак!" на YouTube. Главной героиней шоу была бывшая прима
Большого театра Анастасия Волочкова.
"По словам Волочковой, после съемок шоу Собчак в ее доме она
обнаружила в своей бане скрытые камеры и микрофоны. Также она с возмущением
отреагировала на сообщения о том, что Собчак нашла в спальне Волочковой
фаллоимитатор. Насть, если не нравится, зачем Ксению в дом пустила?!" – написал
Стас Садальский.
Станислав Садальский завил, что программа получилась отличной.
Артист посоветовал подписчикам ознакомиться именно с этим
выпуском. "А так шоу у Ксюши получилось умопомрачительное👍🏾👍🏾😃", – резюмировал Садальский.
Напомним, что недавно принимала у себя
дома Ксению Собчак. Результатом встречи светских львиц стало шоу, которое было
опубликовано на YouTube. После балерина заявила, что недовольна поведением
телеведущей.
По признанию , Ксюша ходила по комнатам без разрешения,
пытаясь найти компромат, установила в ее доме скрытые камеры. Во время беседы откровенно
издевалась и провоцировала, задавая неприятные вопросы.
Меж тем Ксения Собчак терпеть претензии балерины не стала.
Она опубликовала в Сети кадры, на которых видно, как светские львицы
обговаривают детали съемки с оператором.