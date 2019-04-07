Известный актер вмешался в конфликт теледив. Станислав Садальский высказался по поводу ссоры ведущей Ксении Собчак и Балерины Анастасии Волочковой.

Известный актер вмешался в конфликт теледив. СтаниславСадальский высказался по поводу ссоры ведущей Ксении Собчак и БалериныАнастасии Волочковой.В личном Instagram артист написал, что посмотрел последнийвыпуск "Осторожно, Собчак!" на YouTube. Главной героиней шоу была бывшая примаБольшого театра Анастасия Волочкова."По словам Волочковой, после съемок шоу Собчак в ее доме онаобнаружила в своей бане скрытые камеры и микрофоны. Также она с возмущениемотреагировала на сообщения о том, что Собчак нашла в спальне Волочковойфаллоимитатор. Насть, если не нравится, зачем Ксению в дом пустила?!" – написалСтас Садальский.Станислав Садальский завил, что программа получилась отличной.Артист посоветовал подписчикам ознакомиться именно с этимвыпуском. "А так шоу у Ксюши получилось умопомрачительное👍🏾👍🏾😃", – резюмировал Садальский.Напомним, что недавно принимала у себядома Ксению Собчак. Результатом встречи светских львиц стало шоу, которое былоопубликовано на YouTube. После балерина заявила, что недовольна поведениемтелеведущей.По признанию , Ксюша ходила по комнатам без разрешения,пытаясь найти компромат, установила в ее доме скрытые камеры. Во время беседы откровенноиздевалась и провоцировала, задавая неприятные вопросы.Меж тем Ксения Собчак терпеть претензии балерины не стала.Она опубликовала в Сети кадры, на которых видно, как светские львицыобговаривают детали съемки с оператором.