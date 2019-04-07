Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года.

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года.Звезда "Моей прекрасной няней" 47-летняя Анастасия Заворотнюк впервые показала свою четырехмесячную дочь телезрителям. Актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев пригласили съемочную группу программы "Однажды" в свой шикарный особняк.В беседе с журналистами Анастасия призналась, что решение о рождении третьего ребенка далось непросто – врачи всячески отговаривали актрису от родов в столь зрелом возрасте, указывая на всевозможные риски. Поэтому Заворотнюк до последнего скрывала свою беременность даже от близких.Шестилетнему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше запретили выступать с его ледовой программой в Европе и Азии. Об этом написала в своем Instagram Яна Рудковская, отметив, что причиной стало использование в одном из номеров композиции Майкла Джексона.По ее словам, это связано с нашумевшей лентой "Покидая Неверленд", после которой многие уверились в том, что Майкл Джексон был педофилом. Четырехчасовой фильм основан на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, со слов которых Майкл склонял их сексу и использовал для развлечений.В личном Instagram бывшая прима Большого театра опубликовала свежий снимок. В кадре Анастасия Волочкова взобралась на Андрея Малахова. Натужившийся шоумен крепко прижимает к себе танцовщицу."Андрей Малахов-профессионал! После визита в мой дом Собчак-это была разница! Небо и земля. 💪🏻👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала фото Волочкова.Артист самостоятельно оповестил зрителей об изменении графика выступлений. Валерий Леонтьев опубликовал объявление в личном Instagram."Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – я вернусь. 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске", – написал исполнитель.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года, читайте в и специальных .