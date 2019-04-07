Телеведущий посвятил очередной выпуск шоу Привет, Андрей! телеканала Россия 1 юмористу Владимиру Зеленскому. Зрители бурно отреагировали на этот эфир.

Телеведущий посвятил очереднойвыпуск шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1" юмористу ВладимируЗеленскому. Зрители бурно отреагировали на этот эфир.В студии собралисьзнакомые и друзья возможно будущегопрезидента Украины, чтобы рассказать о его творческом пути на политический олимп."Как КВНщик дошел до таких высот и собрал 30% впервом туре?" – рассуждал Андрей Малахов.Писатель-сатирик ВикторКоклюшкин, актер Валерий Баринов, режиссер Юрий Грымов, журналист Отар Кушанашвили,артистки Алика Смехова, Елена Борщева и Елена Кондулайнен вспомнили самыеприятные события так или иначе связанные с Владимиром Зеленским. В эфиредемонстрировали отрывки из интервью кандидата в президенты Украины, фрагментыфильмов, в которых тот принимал участие.Меж тем у зрителей шоуАндрея Малахова вызвало неоднозначную реакцию. Многие отмечали, что гости, собравшиеся в эфире, были неинтересны и не ориентировались в повестке."Зеленский рвет всешаблоны и идет вперед. В России хоть тут кондидата можно обсудить, своих тонет))) К чему там Борщева, непонятно, абсолютно не смешная и не интересная.Тоже самое можно сказать о Кандулайнен. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Что занафталин собрали?! Кто эти люди? Почему грымов?!", – писали интернет-обыватели на официальном каналепрограммы на YouTube.Некоторые выражалимнение, что заплатили за продвижение кандидатуры комика.Другие, наоборот, отмечали, что телеведущий подложил баллотирующемуся комику свинью,выставив его не в лучшем свете."Интересно что Малахов,ився эта компания будет говорить после выборов.Баринов прав.И наверное Малаховсвоей передачей оказал медвежью услугу Зеленскому.", Что-то очень странно. Малахову дали указивку петь Зеленскому дифирамбы.Очень-очень все это странно...","ох Малахов насмешил.... а политику России слаботак обсудить? а ?", "Малахов? Серьезно? Пипец они нашли тему. А чегопроблемы РФ не обсуждаете?","Я пришел к выводу о том, что 60 минут можетсмело вести Малахов", -распекали пользователи Сети.