Телеведущий посвятил очередной
выпуск шоу Привет, Андрей! телеканала Россия 1 юмористу Владимиру
Зеленскому. Зрители бурно отреагировали на этот эфир.
Телеведущий посвятил очередной
выпуск шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1" юмористу Владимиру
Зеленскому. Зрители бурно отреагировали на этот эфир.
В студии собрались
знакомые и друзья возможно будущего
президента Украины, чтобы рассказать о его творческом пути на политический олимп.
"Как КВНщик дошел до таких высот и собрал 30% в
первом туре?" – рассуждал Андрей Малахов.
Писатель-сатирик Виктор
Коклюшкин, актер Валерий Баринов, режиссер Юрий Грымов, журналист Отар Кушанашвили,
артистки Алика Смехова, Елена Борщева и Елена Кондулайнен вспомнили самые
приятные события так или иначе связанные с Владимиром Зеленским. В эфире
демонстрировали отрывки из интервью кандидата в президенты Украины, фрагменты
фильмов, в которых тот принимал участие.
Меж тем у зрителей шоу
Андрея Малахова вызвало неоднозначную реакцию. Многие отмечали, что гости, собравшиеся в эфире, были неинтересны и не ориентировались в повестке.
"Зеленский рвет все
шаблоны и идет вперед. В России хоть тут кондидата можно обсудить, своих то
нет))) К чему там Борщева, непонятно, абсолютно не смешная и не интересная.
Тоже самое можно сказать о Кандулайнен. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Что за
нафталин собрали?! Кто эти люди? Почему грымов?!", – писали интернет-обыватели на официальном канале
программы на YouTube.
Некоторые выражали
мнение, что заплатили за продвижение кандидатуры комика.
Другие, наоборот, отмечали, что телеведущий подложил баллотирующемуся комику свинью,
выставив его не в лучшем свете.
"Интересно что Малахов,и
вся эта компания будет говорить после выборов.Баринов прав.И наверное Малахов
своей передачей оказал медвежью услугу Зеленскому.", Что-то очень странно. Малахову дали указивку петь Зеленскому дифирамбы.
Очень-очень все это странно...",
"ох Малахов насмешил.... а политику России слабо
так обсудить? а ?", "Малахов? Серьезно? Пипец они нашли тему. А чего
проблемы РФ не обсуждаете?",
"Я пришел к выводу о том, что 60 минут может
смело вести Малахов", -
распекали пользователи Сети.