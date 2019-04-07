В результате возгорания никто не погиб и не пострадал

В результате возгорания никто не погиб и не пострадалПожар произошел в гостевом доме при мемориале на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина во Владимирской области 6 апреля.«В 21:13 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании на втором этаже дома. Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет», - отмечают в пресс-службе губернатора. Отметим, гостевой дом не является музеем, культурных ценностей на момент пожара в нем не было.Заведующий филиалом мемориала Дмитрий Минаев сообщил , что истребители и предметы экспозиции в гостевом доме не пострадали.