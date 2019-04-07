Урна с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронена на кладбище Рок-Крик в американской столице. Здесь же покоится прах ее матери, второго мужа и сына.

Урна с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронена на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Здесь же покоится прах ее матери, второго мужа и сына.Алексеева скончалась 8 декабря 2018 года. Женщине был 91 год.Правозащитной деятельностью она занималась с 1966 года, в 1977 году была вынуждена уехать из СССР в США. В Россию Людмила Алексеева вернулась в 1993 году, спустя несколько лет возглавила Московскую Хельсинскую группу, передает ТАСС.