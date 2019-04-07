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<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2019-pyanicu-poroshenko-ulichili-v-poddelke-testov.html" target="_blank">Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов</a> - Эксперты сомневаются, что Петр Порошенко, ни раз попадавшийся на публике в нетрезвом состоянии, сумел пройти тест в антидопинговом центре. Но и у соперника – Зеленского, процедура прошла не совсем гладко.