Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. Пока обратившиеся в медучреждения не заразились инфекционными заболеваниями, переносчиками которых являются эти насекомые."Сезон начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега", — сообщили в Роспотребнадзоре​​​.Субъекты РФ и Роспотребнадзор ведут профилактику опасных заболеваний, обрабатывая сотни тысяч гектар акарицидными препаратами.Планируется привить более 3 миллионов человек от клещевого энцефалита, пишет РИА Новости.В случае укуса клеща, напомнили в ведомстве, насекомое нужно привезти на исследование в лабораторию, адреса которых можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.