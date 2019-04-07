Женская сборная России завоевала золотые медали в групповом многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в итальянском Пезаро. Российские гимнастики одержали победу с результатом 51,050 балла.

Женская сборная России завоевала золотые медали в групповом многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в итальянском Пезаро. Российские гимнастики одержали победу с результатом 51,050 балла.Следом за командой России расположились спортсменки из Болгарии, набравшие 49,600 балла. Бронзовые медали достались итальянским гимнасткам. Их результат – 49,400 балла.Ранее на турнире россиянка Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье.