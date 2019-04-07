Гражданин Великобритании Чарльз Роули, который прошлым летом пострадал в результате контакта с нервно-паралитическим веществом в английском Эймсбери, на встреча с российским послом в Лондоне Александром Яковенко попросил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Гражданин Великобритании Чарльз Роули, который прошлым летом пострадал в результате контакта с нервно-паралитическим веществом в английском Эймсбери, на встреча с российским послом в Лондоне Александром Яковенко попросил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердило посольство России в Великобритании.Там напомнили, что Роули ранее встречался с британским премьером Терезой Мэй, пытаясь разобраться в ситуации. Однако, по заявлению посольства, он "обозначил неудовлетворенность беседой". "Его желание встретиться с президентом Путиным связано с желанием понять, что произошло", — приводит слова одного из российских дипломатов ТАСС."Не добившись правды от Терезы Мэй, он хочет найти ее в разговоре с президентом России", — сказал источник. Он добавил, что именно желание "найти правду" стало одним из основных мотивов встречи Роули с Яковенко.Беседа с послом РФ в Лондоне состоялась по просьбе Чарльза и его брата Мэтью. Речь шла о событиях, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года, а также самого Роули и его подруги Дон Стерджес в июне того же года.Как сообщили в посольстве России, Яковенко подробно изложил российское видение случившегося в Солсбери и Эймсбери. На просьбу о том, чтобы Роули принял президент России, Яковенко ответил только, что передаст его просьбу.