Программа 22 тура чемпионата России по футболу продолжилась в Казани, где 2Рубин на своем стадионе принимал гостей из тульского Арсенала. Команды не смогли выявить победителя матча, завершив встречу безголевой ничьей - 0:0.

Программа 22 тура чемпионата России по футболу продолжилась в Казани, где 2Рубин" на своем стадионе принимал гостей из тульского "Арсенала". Команды не смогли выявить победителя матча, завершив встречу безголевой ничьей — 0:0.Таким образом, соперники продолжили соседствовать в турнирной таблице российской премьер-лиги – тульские "канониры" с 31 очком продолжают занимать седьмую позицию, в то время как "рубиновые" с 30 баллами располагаются на восьмой строчке.В следующем туре "Рубин" на выезде сыграет в волжском дерби с самарскими "Крыльями Советов", а "Арсенал" на своем поле примет "Урал".