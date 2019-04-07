Ирине Салтыковой не просто далась обрушившаяся на нее слава. Певице пришлось прибегать к разным способом, чтобы заглушить страхи.

Ирине Салтыковой не просто далась обрушившаяся на нее слава. Певице пришлось прибегать к разным способом, чтобы заглушить страхи.Секс-символ 90-х певица Ирина Салтыкова призналась, что после своего успеха боялась выходить на сцену и для храбрости выпивала стопку водки. Без такой процедуры, по ее словам, не обходилось в начале ее карьеры ни одну выступление."Я переживала и выпивала рюмку перед выступлением. Становилось легче, и это никак не мешало работе, наоборот, помогало снять стресс", – вспоминает Ирина.По ее словам, однажды она выступала с Татьяной Булановой и поинтересовалась у нее, делает ли коллега также. Буланова ответила, что первые два года гастролей практиковала такой способ снятия стресса, но потом мама запретила ей пить. "Смотри, алкоголиком станешь", – предостерегла Буланову мать.Салтыкова признается, что ее тоже мучал вопрос – как бросить приобретенную привычку, ведь к алкоголю она, благодаря своему мужу Виктору Салтыкову, испытывала настоящее отвращение. Певица долго боролась с алкоголизмом супруга, но несмотря на все усилия, Виктор так пить и не бросил, и ушла от него."Когда была молода, то мы пили не пойми что. Думаю, если я сейчас выпью такое, то сразу умру. Могу позволить себе два бокала хорошего красного вина, а вот коньяк, виски и водка мне не нравятся", – признается певица в беседе со .