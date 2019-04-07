Пользователи Сети раскритиковали выходку Клауса Клебера - ведущего программы Heute Journal второго канала немецкого телевидения, объявившего в эфире о вторжении России в Эстонию. Cлова телеведущего сравнивают, например, с пропагандой Йозефа Геббельса.

Пользователи Сети раскритиковали выходку Клауса Клебера — ведущего программы Heute Journal второго канала немецкого телевидения (ZDF), объявившего в эфире о вторжении России в Эстонию. "Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда", — заявил он. Затем Клебер уточнил: "Это всего лишь образ, но вполне реалистичный. Так должен был бы выглядеть ответ НАТО на нападение на территорию страны-члена Альянса".Второй канал немецкого ТВ уже не в первый раз ловят на публикации материалов сомнительного характера. Так, в одном из фильмов ZDF про Россию утверждалось, что Европу под видом беженцев заполняют российские агенты. "На втором канале пропагандируется лучше", — иронизирует в "Твиттере" пользователь Alexander Stieger.Dem ist nichts bis auf das hinzu zu fügen