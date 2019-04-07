Артистка рассталась с возлюбленным. Судя по всему, 32-летняя
Настасья Самбурская очень переживает из-за разрыва.
Артистка рассталась с возлюбленным. Судя по всему, 32-летняя
Настасья Самбурская очень переживает из-за разрыва.
О том, что вновь одинока, артистка сообщила в Instagram. Настасья
Самбурская отметила, что отношения завершились по ее инициативе.
"Когда ты расстаешься с человеком, который тебя любил…
Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже", – философски заметила она.
Самбурская добавила, что собирается в отпуск. Возможно,
сбежав из страны, звезда почувствует себя лучше. Смена обстановки поможет
избавиться от тяжелых воспоминаний.
Фолловеры в большинстве своем поддержали артистку.
Предложили присоединиться к ним в поездке.
Публикацию Настасья сопроводила свежим фото. Звезда
запечатлена в новом образе. В кадре она позирует с ярким макияжем с акцентом на
глаза.
Отметим, что своих избранников тщательно
скрывает. Артистка ранее отмечала в своем микроблоге, что специально не
публикует снимки возлюбленного. Ранее она пережила неудачный опыт и
теперь осторожничает.
Два года назад рассказала, что вышла замуж
за актера Кирилла Дыцевича. Спустя месяц
супруги расстались. Артистка тогда не стала комментировать разрыв, но
опубликовала пост о домашнем насилии.