Артистка рассталась с возлюбленным. Судя по всему, 32-летняя Настасья Самбурская очень переживает из-за разрыва.

Артистка рассталась с возлюбленным. Судя по всему, 32-летняяНастасья Самбурская очень переживает из-за разрыва.О том, что вновь одинока, артистка сообщила в Instagram. НастасьяСамбурская отметила, что отношения завершились по ее инициативе."Когда ты расстаешься с человеком, который тебя любил…Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже", – философски заметила она.Самбурская добавила, что собирается в отпуск. Возможно,сбежав из страны, звезда почувствует себя лучше. Смена обстановки поможетизбавиться от тяжелых воспоминаний.Фолловеры в большинстве своем поддержали артистку.Предложили присоединиться к ним в поездке.Публикацию Настасья сопроводила свежим фото. Звездазапечатлена в новом образе. В кадре она позирует с ярким макияжем с акцентом наглаза.Отметим, что своих избранников тщательноскрывает. Артистка ранее отмечала в своем микроблоге, что специально непубликует снимки возлюбленного. Ранее она пережила неудачный опыт итеперь осторожничает.Два года назад рассказала, что вышла замужза актера Кирилла Дыцевича. Спустя месяцсупруги расстались. Артистка тогда не стала комментировать разрыв, ноопубликовала пост о домашнем насилии.