Женская сборная России по регби-7 оказалась в чрезвычайной ситуации по пути на этап Мировой серии. В японском городе Мунаката при пересадке на самолет в Китакюсю, где и состоится турнир, стало известно о минировании воздушного судна.

Женская сборная России по регби-7 оказалась в чрезвычайной ситуации по пути на этап Мировой серии. В японском городе Мунаката при пересадке на самолет в Китакюсю, где и состоится турнир, стало известно о минировании воздушного судна.В итоге службе безопасности потребовалось три часа для того, чтобы перепроверить самолет на предмет наличия или отсутствия взрывных устройств. Как сообщает Спорт24.Ru, в итоге информацию о минировании не подтвердили – она оказалась ложной.Самолет после инцидента успешно добрался до Китакюсю, а российская команда в скором времени приступит к работе на подготовительном сборе накануне этапа Мировой серии. Турнир пройдет 20 и 21 апреля.