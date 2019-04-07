Лидер ливийского правительства национального согласия Фаиза Сараджа на встрече с военным прокурором страны в воскресенье потребовал ареста командующего Ливийской национальной армией.

Лидер ливийского правительства национального согласия Фаиза Сараджа на встрече с военным прокурором страны в воскресенье потребовал ареста командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара.Сараджа настаивал на предании суду всех, кто "связан с нападениями на города Ливии", пишет ТАСС.В субботу глава ПНС Ливии уже пообещал участникам наступления на Триполи ливийский и международный суд.Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии обратилась к враждующим сторонам с просьбой о перемирии на два часа для эвакуации раненых и гражданских из районов боевых действий.В ходе боев между силами ПНС и ЛНА убиты не менее 21 человека погибли и 27 пострадали. Такие сведения приводит министерство здравоохранения, руководимое правительством национального согласия.