В Азербайджане продолжается крупный шахматный турнир имени Вугара Гашимова, в котором участвуют два чемпиона мира разных лет норвежец Магнус Карлсен и индус Вишванатан Ананд, а также российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук.

В Азербайджане продолжается крупный шахматный турнир имени Вугара Гашимова, в котором участвуют два чемпиона мира разных лет норвежец Магнус Карлсен и индус Вишванатан Ананд, а также российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук.В состязании прошли партии 6-го тура. Карякин встречался с Анандом, с которым делил 2-3-е места, отставая на пол-очка от лидирующего Карлсена. Россиянин победил представителя Индии. Норвежец сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, Грищук – с хозяином турнира Теймуром Раджабовым, голландец Аниш Гири – с чехом Давидом Наварой.Еще одну результативную партию выдал болгарин Веселин Топалов, обыгравший второго в турнире представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова. У Карлсена 4 очка и его догнал Карякин, Грищук, Ананд, Навара, Раджабов, Топалов и Лижэнь набрали по 3 балла, у Мамедьярова и Гири – по 2 очка.