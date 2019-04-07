Тамара Золотухина скончалась вчера, 6 апреля. Поговаривают, что вдова звезды советского кино Валерия Золотухина боролась с онкологическим заболеванием.

Тамара Золотухина скончалась вчера, 6 апреля. Поговаривают, что вдова звездысоветского кино Валерия Золотухина боролась с онкологическим заболеванием.Тамара Золотухина скончалась на 71-м году жизни. О трагедиина своей официальной странице в Facebook сообщила ее подруга – актриса театра наТаганке Рената Сотриади.Ходят слухи, что вдова Валерия Сергеевича умерла от рака. Официальнаяпричина смерти пока не разглашается.