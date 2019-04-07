Тамара Золотухина скончалась вчера, 6 апреля. Поговаривают, что вдова звезды
советского кино Валерия Золотухина боролась с онкологическим заболеванием.
Тамара Золотухина скончалась вчера, 6 апреля. Поговаривают, что вдова звезды
советского кино Валерия Золотухина боролась с онкологическим заболеванием.
Тамара Золотухина скончалась на 71-м году жизни. О трагедии
на своей официальной странице в Facebook сообщила ее подруга – актриса театра на
Таганке Рената Сотриади.
Ходят слухи, что вдова Валерия Сергеевича умерла от рака. Официальная
причина смерти пока не разглашается.