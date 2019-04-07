Маргарита Симоньян откровенно побеседовала с Лерой Кудрявцевой. Известная журналистка стала героем ток-шоу Секрет на миллион.

Маргарита Симоньян откровенно побеседовала с ЛеройКудрявцевой. Известная журналистка стала героем ток-шоу "Секрет на миллион".Симоньян, которая редко рассказывает о личной жизни, внезапнопризналась, что наконец-то решилась официально зарегистрировать отношения с ТиграномКеосаяном. Журналистка живет с режиссером под одной крышей уже более семи лет, воспитывает двоих детей и носит под сердцем третьего.В студии программы "Секрет на миллион" Маргарита Симоньянотметила, что к браку всегда относилась с настороженностью, поэтому официальнозамужем никогда не была."Наверное, это детские какие-то комплексы. Я насмотрелась нанесчастных замужних женщин и появилась неприязнь к браку", – рассказалажурналистка.На съемочной площадке "На самом деле" появился и сам ТигранКеосаян. Режиссер заявил, что давно зовет избранницу в ЗАГС, однако та донедавнего времени отказывалась. Батюшка в церкви переубедил Маргариту, и онаответила согласием. Пара назначила день свадьбы.Планам четы не суждено было сбыться. "Но у меня умерли двебабушки в один год, мы перенесли на полгода. На эту дату выпало политическоесобытие, а среди гостей планируется множество людей, которых это событиезатронет, и они просто не смогут приехать, снова перенесли. Теперь я беременна,и снова пришлось перенести на неопределенный срок", – рассказала Симоньян вэфире программыЖурналистка добавила, что не хочет быть на свадьбе в положении". Маргарита призналась Кудрявцевой, что, узнав о первой беременности,она и ее возлюбленный испытали ужас. В студии ток-шоужурналисткарассказала, что перед ними в тот момент стоял вопрос о расставании.