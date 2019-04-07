Маргарита Симоньян откровенно побеседовала с Лерой
Кудрявцевой. Известная журналистка стала героем ток-шоу Секрет на миллион.
Маргарита Симоньян откровенно побеседовала с Лерой
Кудрявцевой. Известная журналистка стала героем ток-шоу "Секрет на миллион".
Симоньян, которая редко рассказывает о личной жизни, внезапно
призналась, что наконец-то решилась официально зарегистрировать отношения с Тиграном
Кеосаяном. Журналистка живет с режиссером под одной крышей уже более семи лет, воспитывает двоих детей и носит под сердцем третьего.
В студии программы "Секрет на миллион" Маргарита Симоньян
отметила, что к браку всегда относилась с настороженностью, поэтому официально
замужем никогда не была.
"Наверное, это детские какие-то комплексы. Я насмотрелась на
несчастных замужних женщин и появилась неприязнь к браку", – рассказала
журналистка.
На съемочной площадке "На самом деле" появился и сам Тигран
Кеосаян. Режиссер заявил, что давно зовет избранницу в ЗАГС, однако та до
недавнего времени отказывалась. Батюшка в церкви переубедил Маргариту, и она
ответила согласием. Пара назначила день свадьбы.
Планам четы не суждено было сбыться. "Но у меня умерли две
бабушки в один год, мы перенесли на полгода. На эту дату выпало политическое
событие, а среди гостей планируется множество людей, которых это событие
затронет, и они просто не смогут приехать, снова перенесли. Теперь я беременна,
и снова пришлось перенести на неопределенный срок", – рассказала Симоньян в
эфире программы
Журналистка добавила, что не хочет быть на свадьбе в положении". Маргарита призналась Кудрявцевой, что, узнав о первой беременности,
она и ее возлюбленный испытали ужас. В студии ток-шоужурналистка
рассказала, что перед ними в тот момент стоял вопрос о расставании.