Неизвестный, используя фиктивную доверенность, вывез со строительной площадки в 4-м Красносельском переулке материалы, принадлежащие организации...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по Красносельскому району задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в хищении имущества организации путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился представитель одной из столичных организаций. Он сообщил, что неизвестный, используя фиктивную доверенность, вывез со строительной площадки в 4-м Красносельском переулке материалы, принадлежащие организации Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Судостроительной улице. Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником организации.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60