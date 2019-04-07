Угроза безопасности заставила США вывести свои войска из Ливии.

Угроза безопасности заставила США вывести свои войска из Ливии. Африканское командование ВС США назвало такое решение "разумным военным планированием"."Контингент сил США временно перебазировался в ответ на ухудшения условий безопасности на местах", - заявили в AFRICOM.Представитель AFRICOM пообещал "следить за обстановкой" и "оценивать целесообразность".Тем временем Военно-воздушные силы правительства национального согласия атаковали солдат Ливийской национальной армии в аэропорту Триполи, пишет ТАСС.На неделе в Ливии обострилось противостояние двух группировок: восточной, управляемой из Тобрука парламентом, и западной, руководимой из Триполи признанным ООН правительством национального согласия Файеза Сараджа.