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<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2019-syn-rudkovskoj-i-plyushhenko-okazalsya-v-centre-skandala.html" target="_blank">Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала</a> - Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской опосредованно оказался втянут в скандал после выхода фильма Покидая Неверлэнд. Мальчик подготовил программу под одну из композиций Майкла Джексона.