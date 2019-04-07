Российские военные протестировали обновленную пушку танка Т-80 — основного боевого танка, который производили в СССР. В ходе испытаний танк выстрелил по цели бревном. После выстрела его разорвало в щепки. Чтобы бревно не загорелось, в пушечное дуло залили воду.

Российские военные протестировали обновленную пушку танка Т-80 — основного боевого танка, который производили в СССР.В ходе испытаний танк выстрелил по цели бревном, которое после выстрела разорвало в щепки. Чтобы бревно не загорелось, в пушечное дуло залили воду.Кадры тестирования Т-80 после ремонта показал телеканал "Звезда".Танк Т-80 был принят на вооружение Советской армии в 1976 году.