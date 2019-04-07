Ведущая Регина Тодоренко показала поклонникам топаловские пятки. В комментариях подписчики назвали из сладкими.

Ведущая Регина Тодоренко показала поклонникам "топаловские пятки". В комментариях подписчики назвали из "сладкими".Ведущая опубликовала очередной семейный снимок в своем Instagram. Девушка выложила фото четырехмесячного сына, укутанного в плед, из которого торчат только ножки. Снимок она подписала "топаловские пятки".Подписчики умилились новой фотографии – Регина и ее муж Влад Топалов очень трепетно относятся к первенцу и до сих пор так и не показали его лица в своих блогах, но периодически рассказывают подписчикам о том, как изменилась их жизнь после рождения ребенка.Так, ранее Тодоренко призналась, что после рождения ребенка ей кажется, что она "святая"."Все в мире вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс? Как не забыть об этом?" – задалась вопросом теледива в разговоре с Анной Седоково на YouTube-шоу "Пятница с Региной".Певица посоветовала девушки почитать письма, которые поклонницы пишут Владу Топалову и взбодриться. По мнению Седоковой, даже гипотетическое наличие соперницы может усилить мотивацию.Регина призналась, что у нее есть пароль от Instagram-аккаунта мужа. Иногда она читает, то, что пишут ему женщины. Регина Тодоренко намекнула, что некоторые сообщения действительно могут взбодрить.