Виновному в создании ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой.

Виновному в создании ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой.Барсуков известен как лидер одной из самых жестоких ОПГ – тамбовской. Тамбовская ОПГ была создана в 1980-х годах. Позже тамбовские примкнули к великолукской ОПГ, после чего занялись рэкетом, рейдерскими захватами. На их счету немало убийств.Депутат Госдумы РФ, правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в 1998 году в Санкт-Петербурге. Ее помощник Руслан Линьков был ранен.Полиция нашла преступников, в 2003 году перед судом предстали Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин, Игорь Краснов, Анатолий Воронин и Юрий Ионов. Еще четверо подозреваемых были объявлены в розыск. В 2005 году суд вынес приговор. Колчин и Акишин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно, передает РИА Новости.