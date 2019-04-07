Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал об очередной попытке провокации, предпринятой военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал об очередной попытке провокации, предпринятой военнослужащими Вооруженных сил Украины.Так, по его словам, около 8:30 в воскресенье, 7 апреля, в направлении пункта пропуска "Октябрь" выдвинулись две диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков, в каждую из которых входило по 15-20 человек. Одна из групп, как сообщил Басурин, должна была спровоцировать военнослужащих ДНР на открытие огня, а вторая — после начала боестолкновения "обеспечить потери" среди местного населения. После этого последовали бы обвинения ополченцев ДНР в уничтожении мирных граждан. Однако наблюдатели подразделений Народной милиции вовремя обнаружили противника, по диверсантам был открыт огонь.Попытку нынешней провокации Басурин связал с намерением президента Украины Петра Порошенко сорвать второй тур выборов, который намечен на 21 апреля. Для этого, по словам представителя ДНР, следует добиться обострение обстановки на востоке Украины. Затем самопровозглашенные республики Донбасса можно будет обвинить в эскалации конфликта и затем ввести военное положение, пишет РИА Новости.