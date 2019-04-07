Вывих ноги и сильный испуг – девочка дошкольного возраста, несколько раз наступившая на люк, провалилась в колодец, буквально в шаге от стоявшей рядом матери, в момент ЧП беседовавшей по телефону. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения.

В Сети опубликованы кадры инцидента с участием ребенка дошкольного возраста, произошедшего в минувший вторник, 2 апреля, в городе Прокопьевске на улице Обручева.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что девочка, находившаяся рядом с матерью, беседовавшей по мобильному телефону, несколько раз наступила на люк.В какой-то то момент крышка люка сдвинулась с места, и ребенок рухнул в колодец.Подоспевшие очевидцы вытащили девочку. Как сообщают СМИ, пострадавшая отделалась вывихом ноги и сильным испугом.